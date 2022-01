Ceny na stacjach mogą spaść nawet o 70 groszy. Eksperci o nowym pomyśle rządu

Mateusz Morawiecki zapowiedział w wywiadzie dla Interii, że rząd przedstawi drugą odsłonę tarczy antyinflacyjnej. Ma ona zakładać obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 procent do 8 proc. Po zapowiadanej obniżce VAT na paliwa ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby spaść o ok. 70 gr na litrze – ocenili w piątek analitycy BM Reflex. Wskazali, że w tym tygodniu średnie ceny paliw spadły od 1 do 3 gr na litrze. W następnym tygodniu powinny utrzymać się blisko aktualnych poziomów.

W wywiadzie dla Interii premier powiedział, że elementem drugiego pakietu antyinflacyjnego będzie obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc. na pół roku, co będzie kosztowało budżet ok. 1,5 mld zł kwartalnie. - Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 procent na 8 procent, co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 złotych. Pamiętajmy, że na początku grudnia 2021 roku litr kosztował już ponad 6 złotych. Najpierw był pierwszy ruch, cena spadła zgodnie z zapowiedziami do około 5,70 złotego, a teraz obniżymy ją o kolejne 60-70 groszy - mówił premier.