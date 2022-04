Ceny paliw na stacjach. Najnowsze prognozy

Ceny paliw. Na stacjach obniżki

Przypomnieli również, że już na początku kwietnia na stacjach zauważalne były obniżki cen paliw. O 37 groszy potaniał olej napędowy, który podobnie jak dwa tygodnie temu, kosztuje średnio w Polsce 7,29 zł za litr. Cena 95-oktanowej benzyny obniżyła się na przestrzeni tygodnia o 15 gr, do 6,52 zł/l - wyliczyli.

"Operatorzy rynku detalicznego mocno ścięli swoje marże, dzięki czemu tankowanie jest najtańsze od miesiąca. Co więcej, w przyszłym tygodniu możemy liczyć na kontynuację tej spadkowej tendencji na stacjach będziemy notować ceny z przedziału: 6,34-6,48 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 6,99-7,15 zł/l dla diesla i 3,60-3,72 zł/l dla LPG" - ocenili eksperci.

Analitycy zwrócili uwagę, że sytuacja na giełdach naftowych na świecie chwilowo daje kierowcom podstawy do optymizmu. "Trzeba jednak pamiętać o rozważanym cały czas przez Unię Europejską scenariuszu wprowadzenia embarga na import surowca i paliw z Rosji, który szybko może zmienić układ sił na rynku ropy" - zaznaczyli.

"Sytuacja powoli zaczyna się poprawiać"

Także Urszula Cieślak z BM Reflex zwraca uwagę, że "za nami kolejny tydzień obniżek cen paliw na rynku hurtowym, a co najważniejsze tydzień, w którym obniżki notujemy także na stacjach paliw". - Mimo że ceny nie wracają do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, to jednak sytuacja powoli zaczyna się poprawiać - stwierdziła.