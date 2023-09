"Imponująca skala". Eksperci zaskoczeni sytuacją na stacjach paliw

czytaj dalej

Złoty w środę o poranku tracił względem głównych walut. Sytuacja zmieniła się przed godziną 11. Analitycy Banku Pekao napisali o "interwencji słownej na złotym". To efekt słów Pawła Borysa, prezesa zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który wskazał, że złoty jest "obecnie nieco za słaby" i "Polska ma narzędzia do przeciwdziałania nadmiernej deprecjacji rodzimej waluty". Analitycy domu maklerskiego XTB, którzy również napisali o "interwencji słownej", jednocześnie nie wykluczają "potencjalnej interwencji na rynku walutowym ze strony NBP". W ocenie ekonomisty Piotra Kuczyńskiego w środę doszło do interwencji na rynku walutowym.