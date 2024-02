"To zła wiadomość dla kierowców"

czytaj dalej

Raport firmy zewnętrznej dotyczący harmonogramu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zawierał informację, że możliwa jest realizacja do grudnia 2027 roku, ale w opracowaniu były zawarte trudne, jeśli nie niemożliwe do spełnienia warunki - powiedział w Sejmie pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek. Były pełnomocnik do spraw CPK Marcin Horała mówił, że "niestety od grudnia zeszłego roku w tym procesie zaciągnięto hamulec ręczny".