Ceny paliw na stacjach. Jest nadzieja na obniżki

Ceny paliw na stacjach mogą spaść w przyszłym tygodniu, o ile nie wzrosną ceny hurtowe - przewidują analitycy Biura Maklerskiego Reflex. Z kolei portal e-petrol.pl zwraca uwagę, że w pierwszym tygodniu kwietnia na stacjach można się spodziewać stabilizacji cen paliw. Litr 95-oktanowej benzyny ma kosztować 6,63-6,77 zł, diesla - od 7,62 do 7,77 zł, a LPG - 3,69-3,79 zł.

Jak rosły ceny paliw na stacjach?

"Od początku tygodnia, w ślad za obniżkami cen ropy i paliw gotowych na rynku ARA notujemy obniżki cen paliw na rynku hurtowych. W dużym stopniu łagodzą one skutki wcześniejszego wzrostu. To dlatego na rynku detalicznym na części stacji ceny pozostały stabilne, ale na części niestety wzrosły. Na zdecydowanie mniejszej części ceny zaczęły spadać. I chociaż możliwa wydaje się dzisiaj obniżka cen detalicznych, to taniej zatankujemy tylko wtedy, gdy ceny w hurcie ponownie nie zaczną gwałtownie rosnąć" - napisali analitycy BM Relfex w raporcie.