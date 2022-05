Dlaczego ceny na stacjach są tak wysokie? Eksperci komentują

Ceny paliw na stacjach są wysokie. Dlaczego? - Obserwujemy zauważalne wzrosty hurtowych cen benzyn. To znajdzie odzwierciedlenie na stacjach paliw - powiedział dla TVN24 Rafał Zywert z Biura Maklerskiego Reflex. Z kolei w TVN24 BiS zarządzający Polaris FIZ Dawid Czopek stwierdził, że wpływ na wysokie ceny miało to, iż "bardzo duża część importu gotowych paliw, to był import z krajów byłego Związku Radzieckiego, a szczególnie mówimy tutaj o Rosji".

- Już w tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu 7,40-7,50 złotego. Natomiast ceny oleju napędowego póki co powinny pozostać stabilne. W tej chwili wzrost cen benzyn to sezonowy wzrost zapotrzebowania, zmienia się relacja cen, nie jest to jakiś ewenement - stwierdził Zywert.

Dodał też: - Podobnie mieliśmy w poprzednim roku i latach ubiegłych, że z reguły na przełomie maja i czerwca relacja ceny benzyny i diesla się zmieniała, dlatego wkrótce na stacjach paliw benzyna zapewne będzie droższa niż olej napędowy.

Wysokie ceny paliw - komentarz eksperta

- Dzisiaj mniej więcej opłaty związane z obciążeniami podatkowymi to 2,20 złotego. Do ceny 7 złotych - to jest około 30 procent, licząc w głowie - powiedział Czopek.

Podkreślił, że "mamy do czynienia ze znacznym wzrostem cen ropy naftowej". - Jeszcze w tym samym okresie w ubiegłym roku cena ropy nie przekraczała 100 dolarów (za baryłkę - red.), dzisiaj ta cena zdecydowanie przekracza 100 dolarów. A druga rzecz, o której musimy powiedzieć, to zarobek rafinerii. Wiem, że władze rafinerii niechętnie chcą o tym opowiadać, niemniej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie marże i zarobek rafinerii, wszędzie na świecie, nie dotyczy to tylko Polski, bardzo mocno poszły do góry - powiedział Czopek.

Jego zdaniem "drastycznie na ceny na stacjach benzynowych wpłynęło to, że bardzo duża część importu gotowych paliw, to był import z krajów byłego Związku Radzieckiego, a szczególnie mówimy tutaj o Rosji". - Tak, jak widzieliśmy natychmiastową reakcję oleju napędowego na wzrost cen gotowych paliw jeszcze w marcu, czyli tuż po rosyjskiej napaści, tak teraz widzimy zdecydowany wzrost ceny benzyny. Z tego względu, że benzyna to bardzo sezonowy produkt. Zbliżają się wakacje - wakacje to moment istotnego wzrostu zapotrzebowania na benzynę. A ponieważ podaż z popytem jest bardzo zbilansowana na rynku, to każdy wzrost zapotrzebowania powoduje drastyczny wzrost cen gotowych paliw - zaznaczył ekspert.

Czopek o cenach paliw TVN24 BiS

Ceny ropy i paliw na świecie

Ropa naftowa w USA tanieje, a notowania surowca opuszczają najwyższe poziomy od prawie 8 tygodni. Inwestorzy analizują sytuację na kluczowych rynkach produktów naftowych i oceniają dane z Chin nt. COVID-19 - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 113,77 USD, niżej o 0,38 proc., po tym jak zyskała aż 14 proc. w ciągu 4 poprzednich sesji.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na lipiec jest wyceniana po 113,90 USD za baryłkę, w dół o 0,30 proc.

Globalni gracze na rynkach ropy analizują sytuację z podażą paliw na kilka tygodni przed zbliżającym się w USA sezonem wakacyjnych wyjazdów Amerykanów. Tymczasem cena benzyny za Oceanem wzrosła do rekordowego poziomu w miarę zwiększającego się popytu na to paliwo i przy ograniczonych możliwościach rafineryjnych w USA.

Od początku 2022 r. ropa na NYMEX zyskała ponad 50 proc. w czasie bardzo niestabilnego handlu na rynkach paliw.

ROPA (BRENT)

ROPA (WTI)

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP