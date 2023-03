Ceny ropy a ceny paliw. "Narodowy dostawca broni nas przed obniżką cen"

Nasz narodowy dostawca broni nas przed obniżką cen i przed tym, abyśmy zobaczyli ją na stacjach - powiedziała w rozmowie z TVN24 dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego odnosząc się do rekordowych niskich cen ropy na rynkach światowych. - Nie spodziewałabym się drastycznych przełożeń, bo w Polsce już nie mamy tak naprawdę konkurencji - zaznaczyła. Podkreśliła, że "przy każdej pozycji monopolistycznej, możemy oczywiście monitorować, oczekiwać zachowań w miarę konkurencyjnych i rynkowych, ale nie mamy specjalnie narzędzi, aby to wymuszać".

- Trzeba pamiętać, że te ceny, które są teraz notowane i określane jako rekordowo niskie, bo wszystko to, co jest poniżej 80 dolarów za baryłkę, to jest bardzo mało - są też z dostawą za kilka miesięcy. To nie jest tak, że one przekładają się bezpośrednio na ceny na stacjach - zaznaczyła i podała, że na rynku hurtowym "w tej chwili cena jest mniejsza o jedną czwartą niż w dniu wybuchu wojny w Ukrainie".