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Z kraju

Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie ministra

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Orlen, paliwo, stacja
Donald Tusk komentuje przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Według dzisiejszego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki w środę 17 czerwca obowiązywać będą nowe maksymalne stawki paliw. Za benzynę i olej napędowy zapłacimy więcej niż we wtorek.

Podmioty sprzedające paliwa w środę, 17 czerwca, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 6,10 zł za litr;
  • Pb98 - 6,75 zł za litr;
  • ON - 6,44 zł za litr.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca. Równocześnie Ministerstwo Finansów zadecydowało o wstrzymaniu obniżania akcyzy na wybrane paliwa.

Tym samym, od 15 do 30 czerwca - poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc. - będą obowiązywać ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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TVN24

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Rząd zapowiedział, że planuje stopniowo wygaszać program "CPN". Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska ma on przestać funkcjonować w ciągu najbliższych kilku miesięcy. - Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - poinformował.

Przyczyną stopniowego odchodzenia od programu jest coraz stabilniejsza sytuacja na Bliskim Wschodzie. USA i Iran podpisały porozumienie, które ma odblokować ruch w cieśninie Ormuz - szlaku morskim, przez który przed wojną przepływała nawet jedna piąta światowych zapasów surowca.

"Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN" - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwstacja paliwPaliwoStacje paliwsprzedaż paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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