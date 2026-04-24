Ceny paliw w poniedziałek. Tyle mają kosztować Bartłomiej Ciepielewski

Jak wynika z piątkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa od soboty 25 kwietnia do poniedziałku 27 kwietnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95 - 6,17 zł za litr;

Pb98 - 6,71 zł za litr;

ON - 7,01 zł za litr.

Ceny maksymalne paliw są ustalane według określonej formuły - obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany w cenach paliw

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł (o 6 gr więcej niż w czwartek), benzyny 98 - 6,62 zł (o 6 gr więcej niż w czwartek), a oleju napędowego 6,79 zł (o 8 groszy więcej niż w czwartek).

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek.

Pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, we wtorek 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Nowe przepisy

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

