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Z kraju

Minister energii u Michalskiego o cenach paliw na przedświąteczny piątek

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News Michalskiego - Miłosz Motyka
Miłosz Motyka o cenach gazu i ewentualnej interwencji rządu
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Jutro ceny paliw powinny być trochę niższe - powiedział w czwartek minister energii Miłosz Motyka w programie "News Michalskiego" w TVN24+. Polityk uzasadnił, że "wskazują na to ceny w hurcie". Szef resortu odniósł się też do cen gazu przed nadchodzącym sezonem zimowym. Zapowiedział, że możliwa jest interwencja rządu w tej sprawie.

Miłosz Motyka skomentował w rozmowie z Patrykiem Michalskim sytuację na rynku energetycznym. Choć prowadzony przez niego resort czeka jeszcze na szczegóły stawek taryfowych w zakresie gazu i energii elektrycznej, minister zapowiedział, że "jeżeli będą proponowane podwyżki w ramach cen rynkowych, to nie wykluczam interwencji państwa".

Możliwa interwencja na rynku gazu

Pytany o szczegóły takiej interwencji stwierdził, że brany pod uwagę jest "szereg" rozwiązań. - Uważam, że tutaj państwo może zainterweniować pod kątem cen gazu. O tym rozmawiamy z Ministerstwem Aktywów, więc proszę jeszcze uzbroić się w cierpliwość - dodał.

Odniósł się również do komentarzy opozycji, która zapowiada "najdroższą zimę w historii" - jak to ujął Przemysław Czarnek. Podobne komentarze padały również ze strony przedstawicieli klubu Rozwój Plus. Motyka nazwał je "absurdem" i "absolutnie nieuprawnionym straszeniem Polaków".

- Po pierwsze nie zabraknie węgla, tak jak brakło zarządów Morawieckiego. Nie zabraknie paliwa, tak jak brakło za rządów Morawieckiego i Obajtka i nie zabraknie gazu. A jeżeli chodzi o działania naszego rządu to będzie interweniował wbrew temu, co mówił Morawiecki, że nie ma wpływu na ceny - powiedział szef resortu energii.

- Jeżeli chodzi o rynki światowe, my nie mamy na nie wpływu, ale minimalizujemy ich negatywny wpływ na kieszenie i portfele polskich rodzin - dodał.

Ceny paliw na Wszystkich Świętych

Polityk zapytany przez Patryka Michalskiego o to, jakie ceny powinny pokazać pylony na stacjach benzynowych w trakcie świątecznego weekendu odpowiedział, że "jeśli chodzi o ceny na weekend będą podane w piątek".

- Należy się spodziewać gigantycznej zmienności, ona jest codziennie de facto widoczna. Jutro ceny powinny być trochę niższe. Ale nie można tego zagwarantować, bo one się zmieniają codziennie - zaznaczył.

Jak dodał, "ceny w hurcie na to wskazują".

- Jak ja bym chciał, żebyśmy nie mówili o tych cenach, tylko żeby wojna się skończyła i żebyśmy wrócili do normalności - podkreślił.

Miłosz Motyka o Danielu Obajtku

Polityk zauważył, że jeżeli chodzi o "propozycje, które się pojawiają", to słyszał, że "paliwo będzie po 10 zł i go zabraknie".

- Tak mówiła "pisowska ciamajda Daniel Obajtek" (były prezes Orlen - red.), za którego rządów zabrakło paliwa. Karetki nie miały gdzie zatankować - zwrócił uwagę.

- Stracili absolutnie wszelkie predyspozycje, żeby się wypowiadać w tym temacie, a dodając jego działania w zakresie braku nadzoru nad spółką OTS i szeregu innych skandalicznych inwestycji Orlenu przeskalowanych albo błędnych to powinna się nim zająć prokuratura a nie studio telewizyjne - podkreślił.

Minister o działaniach rządu dla kierowców

Daniel Obajtek nazwał ostatnio Miłosza Motykę w programie "Rymanowski Live" "komunistą". Minister energii zapytany przez dziennikarza TVN24 o to odpowiedział, że był prezes Orlenu próbował też twierdzić, że "wprowadzenie cen maksymalnych - wprowadzonych przez rząd PiS-u na energię - to uderzenie w rynki kapitałowe".

- To się nam ekspert od rynków kapitałowych objawił, który nie był nawet w stanie paliwa na stacje zagwarantować. To jest jakaś aberracja - stwierdził polityk.

Jak dodał, rząd ma "dobrze przygotowane programy".

- Wprowadziliśmy ceny maksymalne po to, by polski kierowca, który składa się na budżet państwa miał ten budżet jasno określony. Obniżamy podatki, obniżamy VAT, cenę maksymalną, regulujemy marżę sztywną, by żaden koncern sobie nie podwyższył w marżach obniżki podatków, tak jak było za Obajtka - wymieniał minister.

Motyka podkreślił, że jeżeli chodzi o cenę maksymalną, to jest to "praktyka antykoncernowa, proobywatelska".

- Ja taką prowadzę. Daniel Obajtek prowadził politykę dla koncernów - zwrócił uwagę.

- Przyznam szczerze, że nie znam drugiego szefa koncernu na świecie, a rozmawiałem z kilkunastoma, które ma takie doświadczenia na swoich plecach, jak to że zabrakło paliwa na stacjach. Daniel Obajtek jest jedyny wybitny w tym zakresie, niestety ze szkodą dla polskiego bezpieczeństwa - ocenił.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Miłosz MotykaMinisterstwo energiiPaliwopaliwa
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