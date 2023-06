Koniec kontroli cen paliw na Orlenie. Oto efekty

UOKiK w ramach postępowania wyjaśniającego zwracał się do PKN Orlen z wezwaniami do przekazania informacji dotyczących w szczególności: kształtowania hurtowych cen paliw w drugiej połowie 2022 r., sposobu ustalania tych cen (w tym stosowanych do tego indeksach oraz formułach cenowych), wolumenów sprzedanych paliw, cen stosowanych w innych państwach, w których koncern jest obecny, polityki cenowej i rabatowej wobec poszczególnych grup nabywców, wielkości zapasów czy wielkości mocy przerobowych zakładów rafineryjnych.