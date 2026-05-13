Takie będą ceny paliw w czwartek

Od czwartku, 14 maja, zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, benzyna i olej napędowy będą droższe niż dzień wcześniej.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa w czwartek, 14 maja, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,39 zł za litr;
  • Pb98 - 6,98 zł za litr;
  • ON - 6,92 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są zgodnie z przyjętą formułą, która obejmuje: średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach paliw

W środę maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,28 zł, benzyny 98 - 6,87 zł, a oleju napędowego - 6,84 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek, 14 maja.

