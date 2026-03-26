Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne

Diesel paliwa
Miłosz Motyka o możliwej obniżce VAT na paliwo
Źródło: TVN24
Obniżenie stawki VAT na paliwa jest możliwe, choć na razie nie zapadła w tej sprawie decyzja - przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że rozważane może być wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, jednak obecnie rząd nie prowadzi prac w tym zakresie.

Domański zapewnił w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia, że rząd analizuje sytuację na rynku paliw i pracuje nad rozwiązaniami przeciwdziałającymi podwyżkom na stacjach, a jedną z możliwych decyzji jest obniżenie podatku VAT na produkty paliwowe.

- Obniżenie VAT na paliwa to jedno z rozwiązań, które w tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy. Myślę, że jest to rozwiązanie prawdopodobne. Na pewno dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało, mówiąc trochę kolokwialnie, skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe - powiedział minister.

Szef resortu finansów zauważył, że przeciwdziałać temu może wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Maciej Michałek

Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych

- Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków, wynikających z tego, że marże, na przykład rafineryjne, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, są na bardzo wysokim poziomie, co jest bezpośrednio pochodną wysokiej ceny ropy - stwierdził Domański. Zaznaczył jednak, że rząd obecnie nie pracuje nad tym rozwiązaniem.

Przypomniał jednocześnie, że Orlen już obniżył swoje marże, dzięki czemu wzrosty cen na stacjach paliw były nieco niższe, ponieważ do poziomów cen największego na polskim rynku gracza dostosowały się inne sieci paliwowe.

Minister finansów i gospodarki zapewnił również, że dostawy ropy i gazu do Polski są niezagrożone, a państwowe rezerwy strategiczne pozostają na ustawowym poziomie, wystarczającym nawet na 90 dni.

- Mamy ustawowe zapasy zarówno ropy, gazu, jak i paliw gotowych i w tej chwili nie ma potrzeby, żeby z nich korzystać. Mamy zdywersyfikowane źródła dostaw, zarówno ropy jak i gazu. Co bardzo ważne, mamy też rozbudowaną infrastrukturę, która daje nam możliwość importowania ropy i gazu z różnych miejsc na świecie - podkreślił Domański.

W czwartek rano cena ropy Brent na światowych giełdach przekroczyła 100 dolarów za baryłkę.

W reakcji na rozpoczęte 28 lutego naloty izraelsko-amerykańskie na Iran, Teheran zablokował cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach jest transportowane ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, co przyczyniło się do skoku cen surowców energetycznych na światowych rynkach.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Źródło: PAP/Michał Czernek
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

MATERIAŁ PROMOCYJNY
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica