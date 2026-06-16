Z kraju Decyzja rządu w sprawie "Ceny Paliwa Niżej". Kiedy koniec programu? Wiktor Knowski |

Donald Tusk komentuje przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło zdj. gł.: Katarzyna Ledwon/Shutterstock

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"Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki obniżona stawka podatku VAT na wskazane paliwa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 r. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN" - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Resort podał także, że od 16 czerwca przestają obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe. Tym samym potwierdzone zostały piątkowe doniesienia źródła PAP, że nie będzie już przedłużenia obniżki akcyzy.

Zgodnie z szacunkami MF, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT - 900 mln zł.

Stopniowe wygaszanie programu

- Projekt CPN powstał, żeby uchronił polskich konsumentów i Polaków przed najbardziej drastycznymi skutkami wojny w Zatoce Perskiej. Na szczęście słyszymy stamtąd dobre informacje - porozumienie zostało wstępnie podpisane - i już widzimy to na rynkach paliw. Cena baryłki ropy jest teraz mniej więcej na poziomie 80 dolarów - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Nasz program był absolutnie modelowy, ale też bardzo kosztowny. To była świadoma decyzja rządu - dodał.

Wskazał, że program kosztował miesięcznie 1,6 mld zł, ale doprowadziło to do tego, że nie doszło do drastycznego wzrostu inflacji.

>>> Niższy VAT na paliwa utrzymany. Co z akcyzą?

- Stopniowo będziemy wychodzić z tego programu w taki sposób, żeby nie było to drastycznie odczuwalne i żeby ceny paliw były na podobnym poziomie jak przed kryzysem paliwowym związanym z wojną w Iranie. Pierwszym etapem będzie powrót do akcyzy. Będziemy dłużej utrzymywać obniżone stawki VAT, natomiast cały czas będzie cena regulowana, co było kluczowym elementem tego programu - powiedział.

Premier Donald Tusk potwierdził w sobotę, że pakiet "CPN" zostanie zakończony w najbliższych miesiącach. - Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem - poinformował.

Tarcza paliwowa przedłużona do końca czerwca

Pakiet "CPN" ("Ceny Paliwa Niżej") wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca br. umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

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