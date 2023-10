"Za sprawą sił tajemnych mechanika dystrybutorów na Orlenie się poprawiła"

Byłem pewien, że na stacjach będzie drożej - stwierdził w programie "Fakty po Faktach" Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG, odnosząc się cen paliw po wyborach. Gość TVN24 skomentował również wyniki Orlenu za trzeci kwartał.

Gościem wtorkowego programu "Fakty po Faktach" był Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG. Odniósł się między innymi do cen na stacjach paliw na Orlenie w okresie po wyborach i wcześniejszych komunikatów o "awariach dystrybutorów".

- Za sprawą sił tajemnych mechanika się poprawiła od dwóch tygodni mniej więcej - stwierdził.

Jak dodał, w przypadku Orlenu przed 15 października "polityka cenowa szła w poprzek tendencjom rynkowym". - To jest zła wiadomość dla tych, którzy w tendencjach rynkowych upatrują w krótkim okresie szans na niższe paliwo. W najbliższym czasie należy się spodziewać cen takich jak teraz lub wyższych - powiedział.

- Nie będę strzelał, ale moim zdaniem to może przekroczyć 7 złotych, czego sobie nie życzę jako konsument paliwa. Natomiast nie na tym cały problem polega, że będzie 6, 7 czy 8 złotych. Podwyżka będzie miała swoje konsekwencje, nie tylko dla kierowców, a dla całej gospodarki. To jest poważny problem - zaznaczył.

"Próba upudrowania poprzedniego sprawozdania"

Piotr Woźniak skomentował również najnowsze wyniki Orlenu. - Próba upudrowania poprzedniego sprawozdania, w którym był ujęty tak zwany zysk z tytułu okazyjnego nabycia a to Lotosu, a to PGNiG-u, a to jeszcze wcześniej Energi - ocenił.

Jego zdaniem jest to "próba wyjścia z sytuacji, w której wiadomo było, że zapłacono znacznie mniej niż powinno być zapłacone na przykład za Lotos". - To jest w tej chwili relatywizowane, co jest jeszcze gorsze niż jawne kłamstwo - wyjaśnił.

Zgodnie z komunikatem paliwowego giganta zysk Orlenu w trzecim kwartale 2023 r. wyniósł prawie 3,46 mld zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,4 mld zł. - W tej branży to nie jest przesadny zysk - stwierdził były minister gospodarki.

Orlen "umoczony w politykę"

Wcześniej gośćmi programu "Tak jest" w TVN24 byli Joanna Solska z tygodnika "Polityka" oraz Witold Orłowski z Akademii Vistula i Politechniki Warszawskiej.

- To, co się dzieje na Orlenie, nie świadczy o kondycji Orlenu, tylko o tym, jak on strasznie jest umoczony w politykę. Ceny na Orlenie nie zależą od cen ropy na świecie, nie zależą od kursu dolara. Zależą tylko i wyłącznie od wytycznych politycznych - mówiła Solska.

Przypomniała, że jak "przed wyborami benzyna miała być tania, to była tania". - Teraz benzyna drożeje w oczach, bo trzeba sobie te straty odbić. Dlatego pierwszą rzeczą, która trzeba zrobić (po wyborach - red.), to trzeba w spółkach skarbu państwa zrobić porządek i wyprowadzić partie ze spółek - powiedziała.

Witold Orłowski zwrócił uwagę na "rozmontowanie państwa" przez dotychczasową władzę. - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ogóle nie reaguje na to, że monopolista krajowy nawet nie ukrywa, że manipuluje cenami - mówił w "Tak jest".

- To znaczy, że przestał pełnić swoją rolę - stwierdził.

Piotr Woźniak oraz Barbara Labuda i prof. Andrzej Zoll w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes