Co dalej z cenami paliw? Ekonomista o "oczywistej oczywistości"

Od 1 stycznia 2023 roku stawki VAT na paliwa silnikowe wzrosły z 8 do 23 proc. Wynika to ze zmian w tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, która od tego roku funkcjonuje w okrojonym kształcie. W górę poszła też opłata paliwowa , o odpowiednio około 14 groszy na litrze benzyny i o 10 groszy na litrze diesla.

Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę, że "zmiana VAT z 8 proc. do 23 proc. w zasadzie nie przełożyła się na ceny paliw". "Było to możliwe dzięki nagłemu spadkowi cen hurtowych w końcu roku. Co byłoby gdyby ceny hurtowe zachowały się 'typowo'? Mielibyśmy ~16,9 proc. inflację w listopadzie (a nie 17,5 proc.) i być może ~16 proc. w grudniu" - czytamy we wpisie.