Ceny paliw w piątek. Ile dzisiaj zapłacimy na stacjach?

temat paliwa
Miłosz Motyka o przedłużeniu pakietu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: Radio ZET
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W piątek, 29 maja, za benzynę i olej napędowy zapłacimy mniej niż dzień wcześniej - wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki.

Wszystkie podmioty sprzedające w piątek paliwa zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 6,16 za litr;
  • Pb98 - 6,73 zł za litr;
  • ON - 6,37 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw na stacjach obliczane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw w kraju, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach benzynowych w Polsce

W czwartek cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania programu Ceny Paliwa Niżej, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek po godz. 12.

Łukasz Figielski

Program Ceny Paliwa Niżej

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obecnie obowiązują do 15 czerwca. Minister finansów Andrzej Domański zapowiadał jednak, że pakiet w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: tvn24.pl
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
