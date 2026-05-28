Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy na stacjach?

Wszystkie podmioty sprzedające w czwartek paliwa zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

Pb95 - 6,31 za litr;

Pb98 - 6,86 zł za litr;

ON - 6,57 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw na stacjach obliczane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw w kraju, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach w Polsce

W środę cena maksymalna litra benzyny 95 wynosiła 6,42 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania programy "Ceny Paliwa Niżej", czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek o godzinie 12.

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 31 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

