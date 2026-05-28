Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy na stacjach?

|
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W czwartek, 28 maja, zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Według ostatnich wytycznych resortu benzyna i olej napędowy będą tańsze niż w środę.

Wszystkie podmioty sprzedające w czwartek paliwa zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 6,31 za litr;
  • Pb98 - 6,86 zł za litr;
  • ON - 6,57 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw na stacjach obliczane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw w kraju, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

>>> Rachunki za prąd i gaz w górę. "Bardzo niepokojąca wiadomość"

Ceny na stacjach w Polsce

W środę cena maksymalna litra benzyny 95 wynosiła 6,42 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania programy "Ceny Paliwa Niżej", czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek o godzinie 12.

Rząd chce uszczelnić system zapasów paliw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rząd chce uszczelnić system zapasów paliw

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązuje do 31 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

OGLĄDAJ: Gawkowski: te wszystkie głosy to był wstyd, żenada
Krzysztof Gawkowski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Pokrowsk - reportaż Superwizjera
To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliwMinisterstwo energii
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Bandar Abbas, Iran
Reuters: USA zaatakowały obiekt wojskowy w Iranie
TVN24
Zwabił mężczyznę pod klubem na Mazowieckiej
Zwabił go przy klubie, woził po mieście, próbował okraść
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
Ze świata
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
TVN24
EN_01662405_0088
"Rozejście" Kaczyńskiego i Nawrockiego. Profesor Dudek: jestem zaskoczony, że o tak drobną sprawę
Kropka nad i
Hawana, Kuba
Politico: Pentagon szykuje grunt pod inwazję na Kubę
TVN24
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Ursula von der Leyen
Von der Leyen po rozmowie z Zełenskim. "Ukraina zostanie w pełni włączona w te działania"
TVN24
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Skandal w paryskich przedszkolach. Co mówią "spójne zeznania" dzieci
TVN24
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
12 strzałów w kierunku migrantów. Decyzja sądu w sprawie żołnierza
TVN24
Policjanci zatrzymali stalkera
Zgotował kilku kobietom piekło. Wreszcie nadszedł moment kary
Katarzyna Kędra
Pogrzeb posła Lewicy Łukasza Litewki (PAP)
Pożar na grobie Łukasza Litewki
TVN24
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
TVN24
6 min
pc
Wydanie z 27.05.2026
TVN24
Sąd Okręgowy w Łomży
Ofiara była pijana, ksiądz dotykał ją po udach. Jest wyrok
TVN24
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
O krok od tragedii. Autobus był sprawny, kierowca pijany
WARSZAWA
imageTitle
Przejdzie między najwyższymi budynkami w Polsce. Wyjaśniamy, jak to zrobi
EUROSPORT
imageTitle
Kłóciły się na korcie, po meczu nie podały sobie ręki
EUROSPORT
45 min
"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna, która już jednak nie śmieszy
Polacy inaczej już patrzą na Ukraińców. "Obserwujemy to codziennie"
TVN24
Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Marcin Zagórski (C), podinsp. Robert Opas (P) i prokurator Karolina Staros (L)
Areszty za fałszywe alarmy, odesłany wniosek prezydenta, awans Świątek i Linette
TO WARTO WIEDZIEĆ
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica