Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu

Sejm przyjął ustawę o obniżce cen paliw "CPN"

Posłowie opowiedzieli się również za ustawą zakładającą wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy.

Ustawy trafią teraz do Senatu, który ma zająć się nimi po godz. 14. Jeśli zostaną przyjęte przez wyższą izbę parlamentu bez poprawek - to następnie o ich losie zdecyduje prezydent Karol Nawrocki.

Obniżka cen paliw. Decyzja Sejmu

Sejm jednogłośnie uchwalił w piątek ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia do 30 czerwca 2026 r. Taka obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie.

Rząd chce, aby rozwiązania zaczęły obowiązywać przed świętami wielkanocnymi.

Wyniki głosowań w sprawie obniżki cen paliw

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zagłosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

W piątek Sejm uchwalił również nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za ustawą głosowało 428 posłów, przeciwko było 12 posłów.

Ustawa dotycząca akcyzy

Zgodnie z ustawą w sprawie akcyzy minister finansów będzie mógł ją obniżyć "na czas określony, niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, (...) uwzględniając sytuację gospodarczą państwa".

Zdaniem rządu obniżenie akcyzy na paliwa ma przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym, logistycznym oraz rolnictwa.

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział redukcję akcyzy do minimum unijnego - o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym. Wskazywał, że nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać jeszcze przed Wielkim Piątkiem, przypadającym w tym roku 3 kwietnia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Maksymalne ceny paliw

Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej będzie zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Zmiany cen paliw Źródło: tvn24.pl

Premier o planach rządu

Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek projekty, które mają obniżyć ceny paliw na stacjach. Plany rządu mają na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego, wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz związaną z nim blokadą cieśniny Ormuz.

Według premiera jeszcze przed świętami wielkanocnymi powinniśmy zobaczyć obniżki na stacjach o ok. 1,20 zł na litrze.

Pakiet "CPN - ceny paliwa niżej" zakłada:

obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent,

obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy,

maksymalną cenę detaliczną na paliwa ustalaną każdego dnia przez ministra energii,

niższe ceny o ok. 1,20 zł na litrze przed świętami.

Źródło: tvn24.pl, PAP