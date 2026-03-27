Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"

|
shutterstock_2180301073
Premier Donald Tusk o cenach paliw
Źródło: TVN24
Będziemy analizować ewentualny nadmierny wywóz paliw z Polski - przekazał minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd ma narzędzia, żeby przeciwdziałać brakom i nadmiernej turystyce paliwowej.

Motyka zapytany o zagrożenie nadmiernego wywozu paliw z Polski stwierdził, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

- Jeżeli będą dochodziły do nas sygnały ze strony hurtowników, sprzedawców, że paliwa brakuje - mamy narzędzia i będziemy w stanie to mitygować. Albo ograniczać na poziomie rozporządzeń, albo ustawowym. Ewentualnie mamy mechanizm rezerw, który jest możliwy do użycia - odpowiedział minister.

Czytaj też: Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"

Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"

Maja Piotrowska

"Musimy analizować sytuację"

- Mamy mechanizmy gdyby lokalnie dochodziło do sytuacji, gdzie jest nadmierna turystka paliwowa. (...) To są kwestie rezerw, ograniczenia w limitach wywozowych, eksportowych. Inne państwa już takie decyzje podejmują. Musimy analizować sytuację bardzo odpowiedzialnie, bo gdybyśmy na przykład wprowadzili dzisiaj takie limity, mogłoby dochodzić lokalnie do paniki. To też przenalizowaliśmy - dodał.

Motyka wyjaśnił, że ewentualne limity wywozu paliw będą rozpatrywane m.in. pod kątem zapasów paliw w bazach, które obecnie są średnie lub wysokie.

Dodał, że cena maksymalna za paliwo dla detalu, w ramach pakietu ograniczającego wzrost ich cen, będzie ogłaszana obwieszczeniem ministra w Monitorze Polskim.

Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tyle mają kosztować paliwa po obniżce

Moto

Rządowy program "CPN"

W piątek Sejm i Senat przyjęły nowelizację ustawy o wprowadzeniu urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy oraz ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa. Rząd planuje też obniżyć stawkę VAT na paliwa do 8 proc. z 23 proc. Rozwiązania mają wejść w życie jeszcze przed Wielkanocą i obowiązywać na razie do końca czerwca.

Donald Tusk o programie "CPN - Ceny Paliw Niżej".
Donald Tusk o programie "CPN - Ceny Paliw Niżej".
Źródło: TVN24

Ustawy przekazane zostały do podpisu przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zmiany cen paliw
Zmiany cen paliw
Źródło: tvn24.pl

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
Miłosz MotykaCeny paliw
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Pierwszy prezydent w historii. "Nie ma lepszego sposobu na docenienie"
Ze świata
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
Karol Nawrocki
Senat zdecydował jednogłośnie. Czas na ruch prezydenta
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
Dla seniora
Władimir Putin
Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie
Ze świata
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
Rynki
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
Moto
Zdawali egzaminy teoretyczne (zdjęcie ilustracyjne)
Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
Z kraju
pap_20100719_0QX
Zaskakująca skala zniszczeń. Naprawa potrwa lata
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Duży zwrot. USA nie opublikują kluczowych informacji
Ze świata
shutterstock_offset_2212567871
Jest decyzja komisji w sprawie rządowego "CPN"
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Z kraju
shutterstock_2635235415
Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat
Mińsk, Białoruś
USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank
Ze świata
pap_20260310_14J
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump ujawnia "prezent" od Iranu. Sugeruje plany wobec ropy
Ze świata
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
Z kraju
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
Ze świata
Dubaj
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: będzie zysk, będzie o czym rozmawiać
Z kraju
Antena statek GPS
Inny wymiar konfliktu. Wojna elektroniczna na Bliskim Wschodzie
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać
Ze świata
Donald Tusk
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Z kraju
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata
pap_20230311_0DN
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Rynki
shutterstock_1202212432
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Z kraju
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

