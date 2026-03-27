Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"

Motyka zapytany o zagrożenie nadmiernego wywozu paliw z Polski stwierdził, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.
- Jeżeli będą dochodziły do nas sygnały ze strony hurtowników, sprzedawców, że paliwa brakuje - mamy narzędzia i będziemy w stanie to mitygować. Albo ograniczać na poziomie rozporządzeń, albo ustawowym. Ewentualnie mamy mechanizm rezerw, który jest możliwy do użycia - odpowiedział minister.
"Musimy analizować sytuację"
- Mamy mechanizmy gdyby lokalnie dochodziło do sytuacji, gdzie jest nadmierna turystka paliwowa. (...) To są kwestie rezerw, ograniczenia w limitach wywozowych, eksportowych. Inne państwa już takie decyzje podejmują. Musimy analizować sytuację bardzo odpowiedzialnie, bo gdybyśmy na przykład wprowadzili dzisiaj takie limity, mogłoby dochodzić lokalnie do paniki. To też przenalizowaliśmy - dodał.
Motyka wyjaśnił, że ewentualne limity wywozu paliw będą rozpatrywane m.in. pod kątem zapasów paliw w bazach, które obecnie są średnie lub wysokie.
Dodał, że cena maksymalna za paliwo dla detalu, w ramach pakietu ograniczającego wzrost ich cen, będzie ogłaszana obwieszczeniem ministra w Monitorze Polskim.
Rządowy program "CPN"
W piątek Sejm i Senat przyjęły nowelizację ustawy o wprowadzeniu urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy oraz ustawę umożliwiającą ministrowi finansów obniżenie stawki akcyzy na paliwa. Rząd planuje też obniżyć stawkę VAT na paliwa do 8 proc. z 23 proc. Rozwiązania mają wejść w życie jeszcze przed Wielkanocą i obowiązywać na razie do końca czerwca.
Ustawy przekazane zostały do podpisu przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.
Źródło: PAP
