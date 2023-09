Ceny "eksplodowały", padają rekordy

Rekordowe poziomy cen

W efekcie dużego zainteresowania sprzedający podnieśli ceny. I to znacząco, jak wynika z analizy Expandera i Rentier.io.

W czterech z 17 badanych miast ceny spadły. Były to Sosnowiec (-8 proc.), Częstochowa (-3 proc.), Białystok (-2 proc.) oraz Radom (-0,4 proc.).

W analizie zwrócono także uwagę na to, jak sytuacja kształtuje się w dłuższym okresie. Poprzedni szczyt odnotowano w maju 2022 r., po którym ceny nieznacznie spadały do stycznia tego roku, a od lutego zaczęły znowu rosnąć. W efekcie "od tego poprzedniego szczytu ceny są obecnie wyższe średnio tylko o 4 proc. Najbardziej wzrosły w Katowicach (17 proc.), Krakowie (11 proc.) i Rzeszowie (10 proc.). Z kolei poprzedniego szczytu nie udało się jeszcze przebić w Gdańsku (-5 proc.), Szczecinie (-4 proc.), Radomiu (-1 proc.) i Częstochowie (-0,4 proc.).

Bezpieczny kredyt 2 proc. Jak obecnie wygląda czas oczekiwania?

W analizie Expandera i Rentier.io wskazano, że skróceniu ulega czas rozpatrywania wniosków w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Po części dlatego, że skończył się sezon urlopowy, więc więcej osób może zająć się wnioskami, a po części dlatego, że do programu dołączył mBank.

"Jeśli jednak ktoś planuje zakup mieszkania i skorzystanie z preferencyjnego kredytu, to w umowie przedwstępnej nadal najlepiej zapewnić sobie 3 miesiące na uzyskanie kredytu. Co prawda, jest spora szansa, że nie będzie to trwało aż tak długo, ale lepiej nie ryzykować utraty zadatku" - wskazano.