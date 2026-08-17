Ceny tego surowca szybują. "Pęd do rekordu"

Donald Trump o konflikcie z Iranem: wolałbym zawrzeć porozumienie, bo nie chcę zabijać ludzi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Tona miedzi w dostawach 3-miesięcznych na London Metal Exchange (LME) kosztuje w poniedziałek 14,28 tys. dolarów. To niewielki wzrost w porównaniu do piątku ale surowiec ma za sobą już siedem kolejnych tygodni zwyżek cen. Podobnie jest na innych giełdach. Na Comex w Nowym Jorku metal podrożał w tym roku o 18 proc., na giełdzie metali SHF w Singapurze o 11,3 proc.

Miedź idzie na rekord

Ceny miedzi zbliżają się do rekordów, a spread w Londynie jest na ekstremalnym poziomie. Świadczy to intensywnej konkurencji o szybkie dostawy.

Odpowiada za to między innymi wzrost popytu w Stanach Zjednoczonych. Nad amerykańskim rynkiem wisi widmo nałożenia przez administrację Donalda Trumpa ceł na importowaną miedź, co doprowadziłoby do wzrostów cen na tamtejszym rynku. Większy popyt w USA sprawił z kolei, że na innych rynkach dostępność miedzi spadła.

Entuzjazm na rynku

Gracze z entuzjazmem przyjmują na razie długoterminowe trendy na rynku miedzi związane z silnym popytem na ten metal - napędzane przez transformację energetyczną, a także rosnące wyzwania związane z pozyskaniem finansowania dla nowych kopalń co rodzi obawy o zaspokojenie popytu w przyszłości.

- Wydaje się, że ceny miedzi są na drodze do rekordu (cen miedzi) - powiedział Dawid Wilson, szef strategii metali w BNP Paribas SA.

Aktualny rekord cen miedzi wynosi 14,525 tys. dolarów za tonę. Od początku 2026 r. cena miedzi na LME wzrosła o 13,98 proc.

Akcje KGHM blisko wieloletnich szczytów

Na wysokich cenach miedzi zyskuje KGHM Polska Miedź SA. W ciągu roku kurs spółki wzrósł o ponad 160 proc. i znajduje się w pobliżu najwyższych poziomów w historii. Rekordowe 392 zł papiery kombinatu odnotowały 17 czerwca. Dziś kurs akcji wynosi ok. 350 zł.

W I kwartale 2026 r. kontrolowana przez państwo grupa zarobiła na czysto ponad 3,5 mld zł notując rekordowe przychody i ponad dwukrotny wzrost EBITDA. KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.