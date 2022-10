"Wrzesień cofnął budowlankę z tego kursu"

Ceny materiałów budowlanych

Ceny materiałów budowlanych użytych do budowy domu jednorodzinnego były w III kwartale nawet o 22 proc. wyższe niż przed rokiem - wskazali eksperci GetHome.pl. Zwrócili uwagę, że budownictwo jednorodzinne "przeżywa zapaść". W okresie dziewięciu miesięcy inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę ok. 68,5 tys. mieszkań, co jest wynikiem gorszym od ubiegłorocznego o blisko jedną piątą; ponadto od marca z każdym miesiącem rozpoczynanych budów było coraz mniej - stwierdzili eksperci, którzy zacytowali dane GUS .

"Ich konsekwencją był spadek zdolności kredytowej"

W ocenie autorów analizy deweloperzy najpewniej liczą na stabilizację lub nawet na spadek kosztów budowy. "Przeczą temu nie tylko dane Intercenbudu za III kw. dotyczące cen materiałów budowlanych, ale także najnowsze dane GUS o cenach produkcji budowlano-montażowej" - zaznaczono. Analitycy wyjaśnili, że budowa budynków podrożała we wrześniu o 1,5 proc. w stosunku do sierpnia. W lipcu, jak przypomniano, dynamika wzrostu kosztów produkcji budowlano-montażowej wyhamowała. Po okresie marzec - czerwiec, gdy te koszty rosły w tempie 1,3 - 1,4 proc. miesiąc do miesiąca, "sierpień przyniósł spadek dynamiki wzrostowej do poziomu 0,8 proc.". "Wrzesień cofnął więc budowlankę z tego kursu" - podkreślono. Dodano, że we wrześniu koszty budowy budynków były wyższe o 15,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.