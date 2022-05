Skokowy wzrost cen materiałów budowlanych. "Niektóre towary podrożały nawet o 70 procent"

Ceny niektórych materiałów budowlanych wzrosły w ostatnim roku skokowo - wynika z danych Grupy PSB Handel. Zdaniem Marka Starosty z marketów budowlanych Benmar to nie koniec podwyżek. - Jeżeli miałbym wyrokować, to jeszcze średnio z 10-15 procent ceny materiałów budowlanych wzrosną. To jest nieuniknione, bo jeszcze część takich stałych, wyższych kosztów dla producentów przed nami - powiedział w rozmowie z TVN24.

- Jeżeli chodzi o materiały budowlane, to takie drastyczne podwyżki już za nami. Już w ciągu roku podrożały o 50, 60 proc. Jeżeli miałbym wyrokować, to jeszcze średnio z 10-15 proc. wzrosną. To jest nieuniknione, bo jeszcze część takich stałych, wyższych kosztów dla producentów przed nami. Nie wiemy, jak ukształtują się ceny gazu, paliwa. To wszystko wpływa dość znacznie na ceny - mówił Starosta.