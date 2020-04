Wzrost cen wyhamował. Ekonomiści wskazują dwa powody

Ekonomiści szacowali, że ceny towarów i usług w kwietniu wzrosły rok do roku o 3,4 procent, zaś w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się. W kwietniu ubiegłego roku wzrost cen wyniósł 2,2 procent rok do roku.

Z danych GUS wynika, że żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 7,4 procent rok do roku i o 0,3 procent w porównaniu do miesiąca wcześniej. Ceny nośników energii są na poziomie wyższym o 5,2 procent niż przed rokiem i o 0,2 procent w porównaniu do marca br.

Ceny w marcu 2020 roku

"Inflacja w kwietniu, zgodnie z przewidywaniami, wyraźnie wyhamowała. Są dwa powody tej sytuacji. Pierwszy to wysoka zeszłoroczna baza odniesienia, kiedy to wskaźnik CPI 'wystrzelił' w górę i znalazł się powyżej 2.0 procent. Drugi powód natomiast to głęboki spadek cen paliw, bo aż o 12.7 procent w stosunku do marca br." - wskazała w komentarzu do danych główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.