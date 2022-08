"Produktów może zabraknąć". Branża mięsna alarmuje

czytaj dalej

Ustawowe wakacje kredytowe weszły w życie blisko miesiąc temu. Rząd zdecydował się na promowanie tego rozwiązania na billboardach w największych miastach w całej Polsce. Decyzja zaskoczyła ekonomistę Rafała Mundrego. "To trochę jak robić bilbordy przypominające o wysokiej inflacji, które do tych wakacje kredytowe doprowadziły" - ocenił analityk gospodarczy. "Dokładamy wszystkich starań, by informować obywateli o przysługujących im prawach, zwłaszcza jeśli są to nowe uprawnienia" - poinformowało TVN24 Biznes Centrum Informacyjne Rządu.