Obniżka ceny gazu dla biznesu o ponad połowę. Jest zapowiedź

- To, że kupujemy cały czas i płacimy nie tylko za paliwa, ale za rosyjską ropę surową kupowaną do rafinerii w Płocku i Gdańsku, to jest wielki wstyd - mówił w programie "Tak jest" w TVN24 Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG. Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska wskazywała, że "już od dawna mogliśmy uniezależnić się od dostaw surowców z Rosji". Jak wyjaśniała, chodzi o możliwość wpisania na przykład rosyjskich koncernów paliwowych na listę podmiotów finansujących terroryzm i w ten sposób zerwania kontraktów na dostawy surowców.