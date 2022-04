Polska spółka energetyczna otrzymała ponad 2 miliardy złotych rekompensaty

Firma PGNiG OD przekazała, że kwota 2,193 mld zł to transze tytułem rekompensat, wypłacone między 7 marca a 4 kwietnia 2022 roku na podstawie ustawy z 26 stycznia 2022 roku o ochronie odbiorców gazu.

Jak przypomniano, PGNiG OD jest jednym z podmiotów uprawnionych do otrzymania rekompensaty z mocy tej ustawy.

Ustawa gazowa - zamrożenie taryf

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych wyklucza możliwość podwyższenia stawek taryfowych gazu w 2022 roku. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu - PGNiG OD, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Rozszerzyła też listę podmiotów uprawnionych do skorzystania z taryf.

Ustawa przewiduje także, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata wypłacana z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. To różnica między faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku PGNiG OD to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 roku a jego taryfą.