Woźniak: nawet krótkie rozchwianie pokazuje, że nasz system doszedł do granicy wydolności

Piotr Woźniak był pytany, czy grozi nam blackout. - Blackout to zjawisko ekstremalne, ale w planach antykryzysowych, które każdy rząd i każde państwo powinno mieć - my też takie mamy - taki scenariusz się przewiduje i przewiduje się środki zaradcze. Czy one zadziałają w sytuacji, kiedy nośniki energii sięgnęły nieprawdopodobnych szczytów cenowych, to jest osobna rzecz, natomiast druga rzecz, to jest czy nasz system w blackoucie, czyli przy braku energii elektrycznej, to wytrzyma i jak to zniesie - powiedział były prezes PGNiG.