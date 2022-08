Pakiet wsparcia dla "6,6 miliona gospodarstw domowych". Minister klimatu o szczegółach

Rząd przygotował projekt ustawy, który przewiduje wsparcie kolejnych gospodarstw domowych, w związku z podwyżkami cen energii. - Przygotowaliśmy kompleksowy pakiet, który byłby skierowany dla wszystkich użytkowników ciepła, dla tych wszystkich, którzy podgrzewają wodę, ale potencjalnie mogłyby ich dotknąć podwyżki - powiedziała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak przekazała minister, pakiet będzie wspierał 6,6 miliona gospodarstw domowych.

- Przygotowaliśmy kompleksowy pakiet, który byłby skierowany dla wszystkich użytkowników ciepła, dla tych wszystkich, którzy podgrzewają wodę, ale potencjalnie mogłyby ich dotknąć podwyżki. Dla całej tej grupy odbiorców przygotowaliśmy schemat wsparcia - powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej minister klimatu Anna Moskwa.

- Jednym z podstawowych elementów tego schematu jest prognoza podwyżek, którą wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki przeprowadziliśmy. W wyniku tej analizy przygotowaliśmy pakiet, który będzie wspierał 6,6 miliona gospodarstw domowych - wskazała szefowa MKiŚ.

Projekt ustawy ma trafić do prac w Sejmie we wrześniu br. - Przepisy są gotowe, będziemy je prezentować na Komitecie Stałym Rady Ministrów, potem na Radzie Ministrów, co pozwala nam prognozować, że na pierwsze, wrześniowe posiedzenie Sejmu te przepisy (...) będą mogły przejść całą ścieżkę legislacyjną - powiedziała Moskwa.

"URE będzie blokował podwyżki"

Szefowa MKiŚ wyjaśniła, że jednym z elementów wsparcia ma być ochrona odbiorców ciepła systemowego. Minister zwracała bowiem uwagę, że najbardziej powszechnym systemem ogrzewania, też podgrzewania wody w Polsce, jest ciepło systemowe, z którego korzysta "5,4 mln odbiorców, czyli wszystkie bloki, spółdzielnie, wspólnoty".

- Te wszystkie podmioty, ich jest dużo, bo około 400 podmiotów w systemie taryfowym, dodatkowo jeszcze 700 poza tym systemem. Te podmioty większe są objęte systemem taryfowym, daje to nam pełną wiedzę na temat struktury ich wydatków, na temat podwyżek, które były w ostatnim czasie, czy też potencjalnych podwyżek i tych prognoz, które mogliśmy zdiagnozować na najbliższy okres - wskazała szefowa MKiŚ.

Anna Moskwa zapowiedziała, że Urząd Regulacji Energetyki będzie blokował podwyżki dla tej grupy odbiorców. - Podmiotem, który będzie wstrzymywał te podwyżki, będzie blokował podwyżki, będzie mroził podwyżki jest URE, podmiot, który na co dzień dba o cały proces taryfowy w Polsce - zapowiedziała szefowa MKiŚ.

Jak wyjaśniła, podwyżka nie będzie mogła przekroczyć 40 proc. - Na tym poziomie mrozimy taryfę, czyli prezes URE wyższej podwyżki nie będzie akceptował, a to wszystko, co się będzie mieściło pomiędzy tym progiem, a tą kwotą wnioskowaną przez ciepłownie, będzie rekompensowane przez budżet państwa - wskazała minister klimatu.

Odbiorcy nietaryfowani

Dla mniejszych podmiotów, które nie są w systemie taryfowym i nie składają wniosków do URE również zastosowano próg podwyżek do 40 proc. - Zastosowaliśmy ten sam mechanizm 40 procent. Te wszystkie podmioty będą otrzymywały rekompensatę różnicy kwoty z poprzedniego sezonu grzewczego do kwoty, która jest prognozowana na ten rok, z uwzględnieniem tej różnicy 40 procent. W tym całym systemie mieszczą się zarówno gospodarstwa domowe, spółdzielnie, wspólnoty, wszystkie podmioty z listy gazowej, czyli szkoły, żłobki, przedszkola, piecza zastępcza, organizacje pożytku publicznego - tłumaczyła Anna Moskwa.

Odbiorcom indywidualny ma przysługiwać przysługiwał dodatek, którego kwota będzie zależała od źródła ciepła. Używający pelletu mają otrzymać 3000 zł, drewna kawałkowego 1000 zł, oleju 2000 zł, LPG 500 zł. - Podstawowe kryterium takie samo jak przy węglu, czyli to podstawowe źródło, które jest użytkowane w domu, zarówno jako źródło ciepła i do podgrzewania wody - powiedziała szefowa MKiŚ. Pieniądze ma wypłacać gmina.

Z rządowych szacunków wynika, że łączny koszt dla budżetu państwa wsparcia dla ciepłownictwa wyniesie 9 mld zł. - Ten łączny koszt to jest 9 miliardów złotych w takim podziale, że około 7 miliardów złotych to jest ciepłownictwo nieindywidualne, systemowe, jak i to mniejsze, ale jednak zbiorcze rozwiązane na poziomie gminy w tym pakiecie, a te 2 miliardy złotych to są dodatki indywidualne wypłacane dla gospodarstw indywidualnych - poinformowała Anna Moskwa.

"W kolejnych miesiącach zimowych zaliczki powinny być odpowiednio niższe"

Prezes URE Rafał Gawin, który brał udział w konferencji prasowej, odnosił się również do aktualnych podwyżek opłat.

Gawin zwracał uwagę, że odbiorcom przedsiębiorstwa energetycznego są wspólnoty, najczęściej wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie, które rozliczają się z lokatorami na podstawie systemu zaliczkowego.

- Klienci indywidualni rozliczają się ze wspólnotą na podstawie systemu zaliczkowego, więc może się tak zdarzyć (...) w przypadku tych taryf, które wzrosły w ostatnim czasie, że te zaliczki znacznie wzrosły, (...), ale biorąc pod uwagę, że jest to system zaliczkowy i od nowego sezonu grzewczego, rozliczenia z przedsiębiorstwem będą się odbywały po obniżonej taryfie, to dzisiaj te wyższe zaliczki zostaną zaliczone na poczet przyszłych rozliczeń, co w konsekwencji oznacza, że w kolejnych miesiącach zimowych zaliczki powinny być odpowiednio niższe - powiedział Gawin.

Zapowiedź w Sejmie

Wcześniej w Sejmie Anna Moskwa wskazywała, że "ciepłownictwo jest bardzo złożonym systemem". - Taryfowane, nietaryfowane, odbiorcy indywidualni, którzy mają różne źródła ciepła. Tutaj nie ma jednorodnej odpowiedzi, jak w przypadku węgla. Przygotowaliśmy kompleksowe, adekwatne rozwiązanie, które będzie wspierało tych, którzy tego wsparcia, jeżeli chodzi o ciepło, potrzebują - mówiła.

- W Polsce bardzo dobrą ochroną jest ochrona taryfowa. Urząd Regulacji Energetyki skutecznie dba o to, by ceny były na odpowiednim poziomie. W naszym instrumencie zdecydowaliśmy, by poprzez ochronę taryfową w cieple systemowym, czyli tym dużym cieple, bloki, całe ciepłownictwo systemowe, szpitale, szkoły, żłobki, wszyscy, którzy z ciepłownictwa korzystają na poziomie taryfy, (..) zablokować na minimalnym poziomie wzrost. Jeżeli chodzi o wzrost nietaryfowanych, w małych ciepłowaniach, czy zaopatrujących się w pozostałe surowce, tutaj wsparcie będzie na poziomie gminy, adekwatnie do wzrostu cen - tłumaczyła.

Szefowa MKiŚ podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie przekazała, że odbiorcy, którzy nie są objęci taryfą, czyli ci, którzy są ogrzewani przez małe ciepłownie bądź sami zaopatrują się w surowiec, będą mogli otrzymać wsparcie na poziomie gminy "adekwatne do wzrostu cen".

