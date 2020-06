Czy to koniec taniego latania? "Linie będą intensywnie walczyły o powrót klientów"

Na razie nic nie wskazuje na to, żeby ceny biletów lotniczych drożały - ocenił na antenie TVN24 wiceprezes IATA Sebastian Mikosz. Zdaniem byłego prezesa PLL LOT ceny mogą jednak wzrosnąć, jeżeli przewoźnicy nie będą mogli sprzedawać wszystkich dostępnych miejsc w samolocie.

Mikosz określił obecną sytuację w branży "najpoważniejszymi turbulencjami w historii lotnictwa". - Nigdy nie było kryzysu, który by tak bardzo dotknął ten sektor - podkreślił wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

Dodał, że w kwietniu spadek przychodów branży wyniósł ponad 99 proc. rok do roku. - Oczywiście to się teraz już odbudowuje. Pytanie, jakie będzie teraz oferowanie rejsów, ile linie będą latały po kryzysie - mówił.

Jego zdaniem w pierwszych miesiącach po wznowieniu lotów linie będą intensywnie walczyły o powrót klientów do samolotów. Według byłego prezesa PLL LOT na razie nic nie wskazuje na to, żeby ceny biletów drożały. - Tutaj jest raczej wręcz odwrotna tendencja. Widzimy bardzo dużo promocji, bardzo dużo zachęt, żeby latać. Im więcej pasażerów wróci, tym więcej będzie rejsów i to wszystko będzie tańsze - tłumaczył.