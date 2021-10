Ceny alkoholu i papierosów mogą wzrosnąć. Projekt trafił do Sejmu

Rząd planuje podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy. Projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania - czytamy na stronach izby niższej naszego parlamentu. Akcyza na alkohol ma wzrosnąć o 10 procent w 2022 roku i co roku o 5 procent przez najbliższe lata do 2027 roku. Zdaniem rządzących zmiany mają na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano w dniach 28-29 października.

Akcyza na alkohol i papierosy - zmiany

Według projektu stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry (alkohol z gruszek) i wyroby pośrednie będą wyższe o 10 procent w 2022 roku. Projektowana regulacja zakłada też wzrost minimalnej stawki akcyzy na papierosy z obecnych 100 procent do 105 procent całkowitej kwoty akcyzy oraz stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100 procent. Dodano, że zostanie też wprowadzona minimalna stawka akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 procent całkowitej kwoty akcyzy.

Z kolei na lata 2023-2027 zaproponowano wprowadzenie harmonogramu podwyżek podatku akcyzowego na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 procent; papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki i wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 procent.

Ceny alkoholu i papierosów

Autorzy projektu wskazali w uzasadnieniu, że "wzrost stawek podatku akcyzowego będzie oznaczać wzrost cen napojów alkoholowych".

Z rządowych wyliczeń wynika, że w przypadku przeniesienia obciążeń fiskalnych na konsumentów prawdopodobny wzrost cen wyniesie: w przypadku butelki wódki 40 proc. - ok. 1,50 zł; butelki wina wytrawnego (0,75l) - ok. 16 groszy; półlitrowej puszki piwa - ok. 6 groszy; paczki papierosów - ok. 30 groszy.

Sejm RP

"Podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe ma przede wszystkim na celu ograniczenie spożycia używek przez konsumentów. Dostępność alkoholu w Polsce jest zbyt duża, a biorąc pod uwagę czynnik inflacyjny, bez podwyższenia stawek akcyzy przystępność cenowa napojów alkoholowych cały czas by rosła" - podkreślono w uzasadnieniu.

Jak zaznaczono, taki sam cel przyświeca podwyżce stawek akcyzy na tytoń do palenia i papierosy, począwszy od 2023 roku, "czyli ma przede wszystkim ograniczyć spożycie ww. wyrobów przez konsumentów, w tym szczególnie przez osoby nieletnie".

Wpływy do budżetu

Na zmianach zyska budżet państwa. Jak napisano w ocenie skutków regulacji, rząd zakłada, że w 2022 roku dzięki podwyżce do budżetu państwa trafi dodatkowe 2 mld zł. W 2023 roku wpływy do budżetu państwa mają wynieść niemal 4,5 mld zł, w 2024 - prawie 6,7 mld zł, w 2025 - ok. 9 mld zł, 2026 - ponad 11,4 mld zł. Z kolei od 2027 roku do kasy państwa ma trafiać rocznie dodatkowo 14 mld zł.

W ciągu pierwszych dziesięciu lat obowiązywania nowych przepisów państwową kasę mają zasilić dodatkowe 103 mld zł.

Sejm RP

Proponowanej ustawie sprzeciwia się Konfederacja Lewiatan, która protestuje - jak podkreśliła kilka dni temu - "przeciwko drastycznym podwyżkom akcyzy na alkohol już od 1 stycznia 2022 roku". "Podwyżka ma czysto fiskalny charakter i służy pozyskaniu od firm oraz obywateli kolejnych ogromnych kwot na doraźne potrzeby państwa" - oceniła organizacja.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes