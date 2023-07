Tak ma wyglądać "serce CPK". Pokazano projekt nowego megalotniska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w czwartek zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. - Naszą ambicją jest stworzenie dostępnego i czytelnego budynku, który poprawi wrażenia z podróży - podkreślił Grant Brooker, Head of Studio, Foster + Partners. W kolejnym etapie ma zostać opracowany projekt budowlany.

Według spółki CPK przyjęcie koncepcji architektonicznej lotniska, przygotowanej przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, oznacza przejście do kolejnego etapu, czyli opracowania projektu budowlanego. - Nasz projekt CPK koncentruje się na pasażerach. Naszą ambicją jest stworzenie dostępnego i czytelnego budynku, który poprawi wrażenia z podróży - podkreślił Grant Brooker, Head of Studio, Foster + Partners.

Projekt koncepcyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego

Spółka wskazała, że "centralnym elementem multimodalnego węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem w kształcie 'diamentu' połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego". "Atrium to swoisty przestronny 'przedpokój portu lotniczego'. Spotka się tu większość pasażerów niezależnie od środka transportu, którym dotrą na lotnisko" - czytamy w komunikacie.

"We wszystkich strefach terminala pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwukierunkowe ruchome chodniki, co pozwoli zminimalizować czas przesiadek i podwyższy standard obsługi" - wskazano.