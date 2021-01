Wykaz inwestycji przy budowie CPK. Rząd dał zielone światło

"Podstawowy element przedsięwzięcia"

"Rozporządzenie wskazuje inwestycje towarzyszące budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o nowe linie kolejowe zbiegające się w CPK jako głównym węźle transportowym kraju. Dzięki budowie kolei dużych prędkości dojazd z każdej polskiej aglomeracji do CPK i Warszawy zajmie do 2,5 godziny. Inwestycje towarzyszące obejmą także budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego" - czytamy w komunikacie CIR.

Kolej

"Skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami - Warszawą i Łodzią - zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy w ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi w ok. 30 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast" - wyjaśnił CIR.