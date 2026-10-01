Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Prezes CPK zostanie wybrany już wkrótce. Padł termin

|
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK
Źródło zdj. gł.: Centralny Port Komunikacyjny
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nowy prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny zostanie wybrany w październiku - oświadczył pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak. Wcześniej informował, że w postępowaniu na to stanowisko wpłynęło sześć ofert.

We wrześniu rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego przedłużyła termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu na stanowisko prezesa zarządu do 7 października br. Postępowanie zostało ogłoszone 18 sierpnia.

To efekt odwołania pod koniec lipca ówczesnego szefa CPK Filipa Czernickiego. 4 września upłynął z kolei termin składania podań na stanowisko członka zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami.

Zgłoszenia na stanowisko prezesa

- Jesteśmy w trakcie uzupełnienia zarządu spółki CPK. Wszelkie rozstrzygnięcia w tym obszarze zapadną na pewno w październiku. W październiku na pewno będziemy mieli prezesa zarządu - poinformował w czwartek dziennikarzy pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

W środę w rozmowie z PAP wiceminister przekazał, że pierwotnie w postępowaniu na wybór prezesa wpłynęło sześć ofert. - Rada nadzorcza uznała, że jeszcze przedłużymy o dwa tygodnie to postępowanie, poczekamy na kolejne oferty. Ja chcę mieć jak najlepszego kandydata i finalnie wybrać jak najlepszą osobę na stanowisko prezesa - tłumaczył Malepszak.

Odwołanie członków zarządu CPK

Rada nadzorcza CPK 30 lipca odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, powierzono Marcinowi Michalskiemu z zarządu spółki.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Realizacja Portu Polska

Spółka tłumaczyła, że postępowanie na nowego szefa CPK związane jest z wejściem Portu Polska w etap realizacji. Program przechodzi z fazy planowania i przygotowań do fazy budowy i prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy nowego lotniska - dlatego spółka poszukuje menedżera z doświadczeniem odpowiadającym wymaganiom etapu realizacyjnego.

W ramach inwestycji Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Budowa nowego portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
CPKCentralny Port Komunikacyjny
Zobacz także:
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Proponowali współpracę przy AI. Za wiadomościami mieli stać hakerzy z Chin
Tech
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiany w zarządzie PKP Cargo. Jest decyzja sądu
Z kraju
kobieta laptop notatki shutterstock_2727191725
Rządowy portal przeciążony. Jest apel do przedsiębiorców
Dla firm
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
Przełom po sześciu latach. Jest oferta na budowę portu
Pieniądze
cyberbezpieczeństwo
Niepokojące dane. Setki tysięcy cyberataków w Polsce
Tech
pap_20260917_03Y
Polskę może dotknąć efekt domina. "Wchodzimy na nieznany teren"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0NU
Paliwa wyraźnie potaniały. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą
Ze świata
Karol Nawrocki
Orędzie prezydenta wieczorem. "Cierpliwie, panie redaktorze"
Z kraju
samochody bmw shutterstock_571521265
Będą kolejne zwolnienia. Niemiecki koncern wdraża plan naprawczy
Moto
rafineria shutterstock_2503116321
Ropa znów płynie, cena baryłki spada. To dlaczego jest tak drogo
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Największy bank w Polsce ostrzega. "Może uratować twoje pieniądze"
Pieniądze
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Złoty się osłabia. Gwałtowny skok
Pieniądze
shutterstock_2551886463
Nagły zwrot na rynku ropy. Mocna reakcja na ruch Chin
Ze świata
Parlament Kanady w Ottawie
Kolejny incydent. AI poza kontrolą
Tech
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Na rynkach pojawią się pewne wstrząsy". Szef Banku Anglii alarmuje
Pieniądze
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Uchodźcy z Ukrainy w polskiej gospodarce. "Raport dostarcza jednoznacznych dowodów"
Pieniądze
Donald Trump w Białym Domu
Setki tysięcy cofniętych wiz. "Pod rządami prezydenta Trumpa"
Ze świata
Karol Nawrocki
Doradca Nawrockiego: prezydent chce dotrzymać obietnicy
Z kraju
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
80 lat współpracy Polski i USA. "Niezwykle ważny moment"
Z kraju
Krasnystaw
Polska podzielona. "Ukryty podatek"
Z kraju
Samolot linii flydubai
Pokłosie ataku w kokpicie. Linie zawieszają loty
Ze świata
Władimir Putin
Fala wyjazdów z Rosji. Putin wprowadza limit
Ze świata
sklep zakupy shutterstock_2260109031
Biedronka wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
Z kraju
shutterstock_2826341179
Już nie moda, a trend. Ponad miliard tygodniowo
Tech
Pekin, Chiny
Chiny podejmują rękawicę. "Pierwszy priorytet"
Tech
Karol Nawrocki
Domański: nie wiem, kto prezydentowi to stanowisko sufluje
Z kraju
shutterstock_2477838439
"Niekończące się kłopoty kierowców w Polsce"
Moto
Xi Jinping, Ursula von der Leyen
Chiny zapowiadają "stanowczą reakcję". Chodzi o nieuczciwe praktyki
Ze świata
shutterstock_2628026443
Tańsze paliwa. Orlen zdecydował
Moto
shutterstock_2552757465
Fabryki wstrzymają pracę. Radykalna decyzja giganta
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica