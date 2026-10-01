Z kraju Prezes CPK zostanie wybrany już wkrótce. Padł termin Oprac. Alicja Skiba |

Pełnomocnik rządu ds. CPK Piotr Malepszak o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK Źródło zdj. gł.: Centralny Port Komunikacyjny

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We wrześniu rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego przedłużyła termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu na stanowisko prezesa zarządu do 7 października br. Postępowanie zostało ogłoszone 18 sierpnia.

To efekt odwołania pod koniec lipca ówczesnego szefa CPK Filipa Czernickiego. 4 września upłynął z kolei termin składania podań na stanowisko członka zarządu ds. nieruchomości i relacji z interesariuszami.

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Zgłoszenia na stanowisko prezesa

- Jesteśmy w trakcie uzupełnienia zarządu spółki CPK. Wszelkie rozstrzygnięcia w tym obszarze zapadną na pewno w październiku. W październiku na pewno będziemy mieli prezesa zarządu - poinformował w czwartek dziennikarzy pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

W środę w rozmowie z PAP wiceminister przekazał, że pierwotnie w postępowaniu na wybór prezesa wpłynęło sześć ofert. - Rada nadzorcza uznała, że jeszcze przedłużymy o dwa tygodnie to postępowanie, poczekamy na kolejne oferty. Ja chcę mieć jak najlepszego kandydata i finalnie wybrać jak najlepszą osobę na stanowisko prezesa - tłumaczył Malepszak.

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Odwołanie członków zarządu CPK

Rada nadzorcza CPK 30 lipca odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, powierzono Marcinowi Michalskiemu z zarządu spółki.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Realizacja Portu Polska

Spółka tłumaczyła, że postępowanie na nowego szefa CPK związane jest z wejściem Portu Polska w etap realizacji. Program przechodzi z fazy planowania i przygotowań do fazy budowy i prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowy nowego lotniska - dlatego spółka poszukuje menedżera z doświadczeniem odpowiadającym wymaganiom etapu realizacyjnego.

W ramach inwestycji Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, a także sieć Kolei Dużych Prędkości. Budowa nowego portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h.