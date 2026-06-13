Z kraju Tusk: w poniedziałek nowe informacje o CPK Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Tusk: zapowiedź poniedziałkowej prezentacji Port Polska Źródło zdj. gł.: PAP/Michał Zieliński

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W sobotę premier Donald Tusk został zapytany na konferencji prasowej w Łomży o etap prac nad inwestycją Port Polska, wcześniej funkcjonującą pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Obejmuje ona budowę nowego lotniska krajowego, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, czy centrum logistycznego.

- W poniedziałek podczas konferencji dotyczącej inwestycji Port Polska będziemy informowali o systemie Zintegrowanej Sieci Kolejowej - zapowiedział premier. Jak dodał, w szczegółach zostaną też zaprezentowane inwestycje, które towarzyszą temu przedsięwzięciu.

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Tusk: osobiście tego dopilnuję

Premier przypomniał, że pod Łodzią rozpoczyna się właśnie budowa drugiego tunelu, który będzie służył kolejom dużych prędkości.

Zapewnił także, że mieszkańcy, którzy czują się poszkodowani z powodu tych inwestycji nie zostaną bez pomocy.

- Staraliśmy się bardzo, żeby minimalizować straty, które są zawsze nieuniknione, jeśli mówimy o wielkich inwestycjach. Mówię o stratach też emocjonalnych, tam gdzie musiało dojść do przejęcia gruntów, terenów pod te inwestycje. Staraliśmy się robić to w taki sposób, żeby minimalizować negatywne emocje i poczucie jakiejkolwiek krzywdy - mówił Donald Tusk.

- Osobiście tego dopilnuję, wszędzie tam, gdzie pojawią się jeszcze sygnały, że ktoś czuje się poszkodowany, żeby nikogo samego w tym nie zostawić - zapewnił Tusk.

Projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK) to dokument przewidujący przygotowanie długoterminowego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku. Pracują nad nim eksperci m.in. CPK i PKP PLK.

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W ramach programu inwestycyjnego Port Polska, realizowanego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

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