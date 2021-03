"Chcemy zapłacić tyle, ile się należy". Wiceminister o wykupie gruntów pod megalotnisko

Rozpoczął się program dobrowolnych nabyć poza standardową procedurą pozyskania ziemi. Negocjacje toczą się z blisko 200 właścicielami gruntów, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny - wyjaśnił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik do spraw CPK Marcin Horała.

Horała był pytany w Programie I Polskiego Radia o wykup terenów pod CPK i wskazał, że są dwie drogi pozyskania nieruchomości.

"Rozpoczęliśmy program dobrowolnych nabyć"

Jedna, jak tłumaczył, znana w Polsce od wielu lat i praktykowana przy budowie autostrad, dróg krajowych i innych dużych inwestycjach "to procedura pozyskania ziemi na inwestycje celu publicznego". Horała wyjaśnił, że chodzi o procedurę wycen, wykupów i ewentualnie wywłaszczenia, jeżeli wykupić się nie da. - W naszym procesie inwestycyjnym ta procedura by się zaczęła pojawiać pewnie za rok, może półtora roku - powiedział.

- Rozpoczęliśmy też program dobrowolnych nabyć, który jest czymś dodatkowym poza normalną procedurą standardową pozyskania ziemi - powiedział wiceminister. Dodał, że uruchomiono go ze względu na głosy części mieszkańców, "że chcieliby już wcześniej uregulować swoją sytuację".

- Na zasadzie cywilno-prawnej zapraszamy do negocjacji. Na razie te negocjacje toczą się z blisko 200 właścicielami - powiedział Horała.

- Chcemy zapłacić godziwie, chcemy zapłacić tyle, ile się należy, może z jakimś bonusem, który by rekompensował niedogodność, że ktoś musi się przeprowadzić - zapewnił pełnomocnik ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Projekt rozporządzenia

W projekcie rozporządzenia, które jest aktem wykonawczym do ustawy o CPK, zaproponowano wprowadzenie na zdefiniowanym obszarze szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji. Polegają one na prawie pierwokupu nieruchomości na rzecz spółki CPK i prawie do nabywania i zamiany nieruchomości dla realizacji celów określonych w ustawie o CPK.

Ponadto pełnomocnik rządu do spraw CPK będzie uprawniony do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach, również inwestycji o charakterze innym niż budowlanym.

Z kolei inwestor będzie miał prawo wejść na teren nieruchomości po to, by przeprowadzić badania lub pomiary niezbędne do przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności badania archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych.

Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą uzgadniane przez ministra właściwego ds. transportu. Te zasady mają usprawnić proces przygotowania inwestycji. Miałyby obowiązywać przez 2 lata od wejścia w życie rozporządzenia.

Przewidywany obszar inwestycji znajduje się w na terenie trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, ostateczna lokalizacja ma być określona, zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w tym roku. Zasada przyznająca inwestorowi uprawnienie do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań lub pomiarów obejmuje dużo większy obszar sąsiednich gmin, na które potencjalnie może oddziaływać inwestycja.

