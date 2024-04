Lokalizacja CPK. Spółka chce więcej czasu na uzupełnienie wniosku

Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła pismo do wojewody mazowieckiego o przedłużenie o 30 dni terminu uzupełnienia wniosku o decyzję lokalizacyjną dla lotniska - poinformowało biuro prasowe CPK.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy ustawy z 2018 roku do przygotowania i realizacji inwestycji pod tą samą nazwą. Spółka w październiku ubiegłego roku złożyła do wojewody mazowieckiego wniosek o decyzję lokalizacyjną dla lotniska.

W listopadzie spółka zakładała, że istnieje możliwość pozyskania decyzji lokalizacyjnej w pierwszym kwartale 2024 roku. Jej uzyskanie miało pozwolić na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska. Tak się jednak nie stało.

Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek 10 lutego br. poinformował, że wojewoda mazowiecki zwrócił do uzupełnienia wniosku o decyzję lokalizacyjną dla planowanej inwestycji. Jak mówił wówczas, CPK miała na to 60 dni.

Teraz spółka złożyła pismo do wojewody o przedłużenie tego terminu. "Spółka CPK złożyła pismo do wojewody mazowieckiego o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku o decyzję lokalizacyjną dla lotniska o 30 dni" - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe CPK.

Audyty CPK

Na początku kwietnia br. spółka CPK poinformowała, że przekazała do Biura Pełnomocnika do spraw CPK raporty z wewnętrznych audytów części lotniskowej, kolejowej, marketingowej, finansowej, Programu Dobrowolnych Nabyć, Programu Społeczno–Gospodarczego i z zakresu HR. W Biurze Pełnomocnika ds. CPK trwa ich analiza.

Z powodu braku ofert spółka nie rozstrzygnęła przetargu na audyt finansowy. Zdecydowano, że audyt będzie kontynuowany siłami spółki, Biura Pełnomocnika do spraw CPK oraz przy wykorzystaniu zewnętrznych konsultantów.

Spółka wydłużyła terminy składania ofert w innych trwających przetargach: na audyt kolejowy do 24 kwietnia, marketingowy do 25 kwietnia, dotyczący innych projektów do 29 kwietnia i na lotniskowy do 30 kwietnia.

Centralny Port Komunikacyjny jest planowanym węzłem przesiadkowym między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

