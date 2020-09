Pełnomocnik rządu o terminie pierwszych lotów z Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Nie odpuszczamy"

W ciągu najbliższych trzech lat pierwsze wbicie łopaty, a w 2027 roku nastąpią pierwsze loty z Centralnego Portu Komunikacyjnego - zadeklarował we wtorek w Karpaczu wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała.

Pozytywny wpływ pandemii

Zdaniem pełnomocnika rządu koronawirus stworzył bardzo trudne warunki dla branży lotniczej, ale jego zdaniem jednocześnie dają one szansę na rozwój. - Gdybyśmy takiego programu inwestycyjnego jak Centralny Port Komunikacyjny w Polsce nie mieli, to z powodu kryzysu jakiś program trzeba by było wymyślić. To jest ten moment na CPK - mówił.