Budowa polskiego megalotniska. CPK zyskało strategicznego partnera

Szef rządu podkreślił, że lotnisko Incheon należy do ścisłej światowej czołówki. - To jedno z najlepiej zorganizowanych hubów transporotowych na całym globie - wskazał.

"Przełomowy moment dla projektu CPK"

- Dzisiejsza uroczystość to przełomowy moment dla projektu CPK, a także pozytywna informacja dla całej polskiej gospodarki. Zainaugurowaliśmy współpracę nie tylko między portami lotniczymi, ale także na poziomie międzyrządowym. Choć są to działania na wysokim szczeblu dyplomatycznym i administracyjnym, poprowadzimy je tak, aby ich korzyści odczuł każdy polski obywatel - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

- Mam nadzieję, że dzisiejszy list intencyjny doprowadzi do zwiększenia wymiany gospodarczej i współpracy obu krajów w różnych sektorach, a zwłaszcza do znaczącej współpracy w zakresie infrastruktury publicznej, w tym lotniskowej, drogowej, kolejowej i planowania przestrzennego - dodał Byeon Chang-heum, minister ds. ziemi, infrastruktury i transportu.

"Zupełnie nowy etap realizacji"

Jak podał resort infrastruktury, podpisy pod kontraktem dotyczącym Doradztwa Strategicznego złożyli Mikołaj Wild, prezes spółki CPK, oraz Kim Kyung Wooka, prezes spółki IIAC zarządzającej lotniskiem Incheon. "Na mocy umowy azjatycki hub pełni funkcję doradcy strategicznego, który zapewnia CPK wiedzę i doświadczenie niezbędne do zaplanowania i zaprojektowania nowego portu lotniczego. Eksperci z Korei Południowej pracują już w siedzibie spółki CPK w ramach zespołu zintegrowanego. Kontrakt został zawarty na trzy lata, co oznacza, że obejmuje on okres planowania, projektowania i wykupu gruntów. Koszt tej współpracy to 3,5 mln euro" - dowiadujemy się z informacji prasowej.