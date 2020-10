Horała: 13 miliardów złotych na przygotowania i rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wiceminister stwierdzi, że program CPK to "jest również w pewnym aspekcie wielki program pozyskiwania do Polski kapitału z zewnątrz, środków europejskich, środków komercyjnych na dobre inwestycje wpisujące się w politykę europejską, jak również komercyjnie opłacalne, jak duże lotnisko hubowe".

Na posiedzeniu rządu

Według KPRM, projekt dotyczy zaplanowania, zaprojektowania oraz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania, realizację inwestycji celu publicznego. Zasadniczym celem pierwszego etapu Programu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych. Jak podano, Założenia Koncepcji CPK przewidują budowę przeszło 120 budynków i budowli. Sam terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. mkw., będzie jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.