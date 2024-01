Pełnomocnik rządu o terminie uruchomienia CPK. "Nierealny"

"Straciliśmy osiem lat w rozwoju i modernizacji obecnych lotnisk"

- Straciliśmy osiem lat w rozwoju i modernizacji obecnych lotnisk, które były wstrzymywane m.in. by uzasadnić budowę CPK, który realnie mógłby powstać za kolejne 10 lat. Takie podejście sprowadza się do stagnacji lotnisk regionalnych na ok. 20 lat, co jest niezwykle szkodliwe. Dlatego zamierzam to zmienić – podkreślił. Jego zdaniem, gdyby nie decyzje poprzedników, to Lotnisko Chopina byłoby w "innym miejscu niż jest obecnie". - Mogłoby ono zwiększyć swój potencjał przepustowości bez zwiększania choćby skali oddziaływania hałasu na mieszkańców okolicznych dzielnic lotniska - wskazał. Jak zauważył, oprócz Lotniska Chopina, Mazowsze ma jeszcze lotniska w Modlinie oraz w Radomiu. - Rozwój portu w Modlinie był hamowany z powodu braku jednomyślności wśród zarządzających. Tam są potrzebne inwestycje m.in. w infrastrukturę lotniskową, jak np. płyty postojowe czy terminal. W Radomiu mamy natomiast dobrą infrastrukturę, terminal i teraz trzeba szukać rozwiązań, które zachęcą przewoźników do operowania z tego portu - podkreślił.