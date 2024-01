Co dalej z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego? Pełnomocnik rządu wyjaśnia

Losy Centralnego Portu Komunikacyjnego na razie nie są znane. Po audycie będzie wiadomo, co stanie się z projektem. Pierwsze wnioski będą pod koniec tego kwartału - powiedział Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK. W jego ocenie komponent kolejowy CPK "był mało kontrowersyjny".

Zaznaczył, że rekomendacje, "w przeciwieństwie do poprzedników będą bazować na rzetelnych i pełnych analizach, ale uwzględnią także rzeczywistą sytuację budżetu Polski". - To niezwykle istotne, gdy mówimy de facto o publicznych pieniądzach - dodał Lasek.

Maciej Lasek o przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego

"Olbrzymim wyzwaniem dzisiaj jest kwestia wywłaszczeń"

Zmiany we władzach CPK

W ostatnich dniach doszło do zmian we władzach spółki Centralny Port Komunikacyjny. To spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji CPK.