Nie wbito pierwszej łopaty, wydatki mogły sięgnąć 5 miliardów złotych. Co dalej z CPK?

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) pochwaliła się, że kupiła ponad 1000 hektarów gruntów pod budowę lotniska. Państwowa firma wartość transakcji trzyma jednak w tajemnicy, choć wydaje pieniądze publiczne - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Według dziennika Prawo i Sprawiedliwość do tej pory mogło wydać na realizację inwestycji łącznie około 5 miliardów złotych. Losy projektu wkrótce mogą jednak trafić w ręce nowej władzy.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Za przygotowanie i realizację projektu, który ma pochłonąć ponad 200 mld zł, odpowiada spółka Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. W ramach projektu planowana jest budowa nie tylko nowego lotniska, ale również nowe sieci kolejowe i drogowe.

Jak pisze "Rz", spółka CPK wciąż "nie wbiła pierwszej łopaty", ale zaczyna coraz więcej wydawać. Gazeta zauważa, że w 2022 roku mocno podskoczyły nakłady bezpośrednio na realizację inwestycji lotniskowych i kolejowych – do 463 mln zł, w porównaniu z około 69 mln zł w 2021 roku.

"Wraz ze wzrostem zatrudnienia zwiększyły się wynagrodzenia: jeśli w 2021 r. było to 45 mln zł przy 493 zatrudnionych, to w ub. roku 638 osobom wypłacono 66 mln zł. Średnia na pracownika zwiększyła się więc o blisko 12 tys. zł – z 91,3 tys. zł rocznie do 103,4 tys. zł" - czytamy w artykule.