Z kraju Alternatywa dla A2. Nowa trasa ma połączyć stolicę z CPK Oprac. Wiktor Knowski |

Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw CPK, o inwestycjach w infrastrukturę kolejową Źródło zdj. gł.: Magda Wygralak/Shutterstock

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Chodzi o założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt ten, jak przekazano w wykazie prac rządu, modyfikuje wykaz inwestycji towarzyszących, do którego dopisana ma zostać budowa drogi krajowej na odcinku Warszawa - Centralny Port Komunikacyjny. Droga ta - jak wskazano - ma być alternatywnym korytarzem drogowym w stosunku do autostrady A2, łączącym Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. Ponadto do wykazu dopisana ma zostać budowa obwodnicy Guzowa, a także budowa drogi na odcinku od węzła Terminal Centralnego Portu Komunikacyjnego do Żyrardowa.

Linia kolejowa w wykazie inwestycji CPK

Rząd chce też dopisać do wykazu budowę linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki Radońska - Centralny Port Komunikacyjny. Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska ma jednocześnie zostać rozbudowana. W ocenie rządu przyczyni się to do zwiększenia dostępności transportowej nowego lotniska krajowego przy jednoczesnym zmniejszeniu wykluczenia transportowego.

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Ponadto w projekcie ma też zostać doprecyzowane, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę układu zasilania trakcyjnego dla niektórych odcinków linii kolejowych jest PGE Energetyka Kolejowa Operator, a nie PGE Energetyka Kolejowa. Ma to związek z wydzieleniem działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej z jednej spółki do drugiej.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale tego roku.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku.

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