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Alternatywa dla A2. Nowa trasa ma połączyć stolicę z CPK

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Autostrada A2
Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw CPK, o inwestycjach w infrastrukturę kolejową
Źródło zdj. gł.: Magda Wygralak/Shutterstock
Droga krajowa łącząca Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym ma zostać wpisana do wykazu inwestycji towarzyszących CPK - wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie. Trasa ma stanowić alternatywny korytarz dla autostrady A2. Do wykazu ma zostać również dopisana budowa połączenia kolejowego z Grodziskiem Mazowieckim.

Chodzi o założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt ten, jak przekazano w wykazie prac rządu, modyfikuje wykaz inwestycji towarzyszących, do którego dopisana ma zostać budowa drogi krajowej na odcinku Warszawa - Centralny Port Komunikacyjny. Droga ta - jak wskazano - ma być alternatywnym korytarzem drogowym w stosunku do autostrady A2, łączącym Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. Ponadto do wykazu dopisana ma zostać budowa obwodnicy Guzowa, a także budowa drogi na odcinku od węzła Terminal Centralnego Portu Komunikacyjnego do Żyrardowa.

Linia kolejowa w wykazie inwestycji CPK

Rząd chce też dopisać do wykazu budowę linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki Radońska - Centralny Port Komunikacyjny. Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska ma jednocześnie zostać rozbudowana. W ocenie rządu przyczyni się to do zwiększenia dostępności transportowej nowego lotniska krajowego przy jednoczesnym zmniejszeniu wykluczenia transportowego.

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Ponadto w projekcie ma też zostać doprecyzowane, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę układu zasilania trakcyjnego dla niektórych odcinków linii kolejowych jest PGE Energetyka Kolejowa Operator, a nie PGE Energetyka Kolejowa. Ma to związek z wydzieleniem działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej z jednej spółki do drugiej.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma zostać przyjęty przez rząd w trzecim kwartale tego roku.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku.

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Źródło: PAP
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Tagi:
CPKCentralny Port KomunikacyjnyAutostrada A2Rada MinistrówWarszawa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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