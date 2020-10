Ma powstać prawie 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Najnowszy raport o polskim megalotnisku

Do 2040 roku Centralny Port Komunikacyjny pozwoli stworzyć około 290 tysięcy nowych miejsc pracy - wynika z raportu firmy Kearney. W pierwszym roku działalności portu lotniczego, całościowy program CPK wygeneruje 70,5 miliardów złotych wzrostu produkcji globalnej w Polsce.

To druga część raportu "Centralny Port Komunikacyjny: analiza wpływu działalności portu oraz otoczenia na gospodarkę w Polsce" firmy konsultingowej Kearney.

Wzrost zatrudnienia

W pierwszej części raportu analitycy skoncentrowali się na etapie projektowania i budowy CPK. W przypadku portu lotniczego oznacza to okres do końca 2027 r., a dla inwestycji kolejowych - do końca 2034 r.