Uwaga na takie wiadomości. Dotyczą rzekomego cyberataku

Spółka z grupy Kulczyk Investments - KI Chemistry - podwyższa cenę w wezwaniu na Ciech do 54,25 zł za papier z wcześniejszych 49 zł - poinformował pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Nowa cena, jak podkreśla KI Chemistry, jest ostateczną propozycją. Wzywający wydłużył też terminy zapisów do sprzedaży akcji, potrwają one do 17 kwietnia.