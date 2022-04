Ważny obowiązek właścicieli domów. Przekroczono kolejną granicę

Rośnie liczba oświadczeń w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W czwartek przekroczyła 3 miliony - poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Za brak złożonej na czas deklaracji grozi grzywna do 500 złotych.

Właściciele budynków mają czas na złożenie deklaracji do końca czerwca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po tej dacie, to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Z najnowszych danych urzędu wynika, że w czwartek o poranku liczba deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw wynosiła 3 005 110.

Najwięcej deklaracji wśród gmin, które mają powyżej 50 tys. punktów adresowych, złożono w Warszawie. Z danych wynika, że 30 360 z 128 822 wszystkich punktów adresowych złożyło co najmniej 1 deklarację, co oznacza 23-proc. poziom wypełnienia bazy CEEB. Na drugim miejscu jest Kraków ze wskaźnikiem na poziomie 22 proc. Kolejne miejsca zajmują Łódź i Poznań - oba miasta mają po 18-proc. poziom wypełnienia bazy CEEB.

Wśród wszystkich gmin prowadzi Zawidów z województwa dolnośląskiego, który może się pochwalić 80-proc. wskaźnikiem.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracje

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata. W tym przypadku chodzi np. o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE - np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Deklaracje można złożyć w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty. W przypadku papierowej formy trzeba go złożyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Zgłoszenia muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Za brak deklaracji do CEEB na czas grozi grzywna do 500 złotych.

