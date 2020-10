Zaostrza się walka ze smogiem. Nowy obowiązek ma objąć kilka milionów osób

Nowe przepisy dotyczące termomodernizacji i remontów mają pomóc walce ze smogiem. Chodzi między innymi o usprawnienie programów antysmogowych, a także stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która ma objąć kilka milionów Polaków. Co to jest CEEB? Kogo będzie dotyczyć? Kiedy wejdzie w życie? Wyjaśniamy.

Trzy poprawki do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zaproponowali senatorowie i następnie jednogłośnie ją przegłosowali. Nowela została przekazana Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, a następnie ponownie ma trafić pod obrady Sejmu. Trzy poparte przez wyższą izbę parlamentu poprawki miały m.in. charakter redakcyjny i językowy.

CEEB - co to jest?

Kogo ma dotyczyć Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Ewidencja obejmie domy i wszystkie inne budynki - np. magazyny czy garaże, gospodarstwa rolne, a nawet kościoły i szpitale. O wpisaniu do CEEB decydować ma moc wykorzystywanego źródła ciepła - do 1 MW mocy - takie, na które nie trzeba mieć pozwolenia.

CEEB - od kiedy?

Jakie dane znajdą się w CEEB?

Kiedy trzeba będzie zgłosić źródło ciepła?

Kiedy powstanie CEEB i ile budynków obejmie?

Zgodnie z ustawą, CEEB dla samorządów będzie ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków. Inwentaryzacja ma objąć ok. 5-6 mln budynków; rocznie ma być to pół miliona budynków.

Kto będzie wpisywał dane do CEEB?

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. W projekcie ustawy znalazły się m.in. kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole dotyczące gospodarowania odpadami czy ściekami, także kontrole zlecone przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Kto będzie mógł korzystać z CEEB?

Co się stanie w przypadku niezłożenia deklaracji?

Stop smog

Odnośnie programu Stop smog nowela przewiduje zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków). Przepisy zakładają ponadto jednorazowe zniesienie tego limitu, o ile wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie. W ramach usprawnienia programu zaproponowano również zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę.

Skuteczności programu Stop smog ma też pomóc skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Nowela przewiduje ponadto, że takie inwestycje zostaną rozszerzone o m.in. przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego. Nowe przepisy pozwolą również na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy, a także umożliwią związkom międzygminnym i powiatom wnioskowanie do programu w imieniu kilku gmin.

Program Stop smog ma być realizowany do końca 2024 r. a jego budżet to 1,2 mld zł. Skierowany jest on do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza normy unijne.