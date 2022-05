Ważny obowiązek dla właścicieli domów. Czasu jest coraz mniej, uruchomiono zegar

Właściciele lub zarządcy domów, bloków i obiektów usługowych mają coraz mniej czasu na złożenie deklaracji dotyczącej tego, czym są one ogrzewane. Dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku należy to zrobić do 30 czerwca - przypomina Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Na stronie Urzędu uruchomiono zegar, który odlicza, ile czasu zostało na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Właściciele budynków mają czas na złożenie deklaracji do końca czerwca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po tej dacie, przypisy dają na zgłoszenie 14 dni.

"Na naszej stronie gunb.gov.pl uruchomiliśmy dzisiaj zegar, który odlicza, ile czasu zostało na złożenie deklaracji #CEEB" - poinformował GUNB we wtorek na Twitterze.

Urząd przekazał w ubiegłym tygodniu, że na dzień 18 maja br. złożono 3 582 059 deklaracji. Z tego 3 431 300 dotyczyło budynków mieszkalnych, a 150 759 budynków niemieszkalnych. Większość z nich, bo ponad 3,3 mln dotyczyło źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca ubiegłego roku.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracje

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata. W tym przypadku chodzi np. o przydomowe kotłownie opalane węglem, gazem. Jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą OZE - np. pompy ciepła, to również trzeba będzie to zgłosić. Dotyczy to również sytuacji, kiedy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Deklaracje można złożyć w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty. W przypadku papierowej formy trzeba go złożyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią informację do CEEB.

Zgłoszenia muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

Za brak deklaracji do CEEB na czas grozi grzywna do 500 złotych. - A jeśli sprawa trafi do sądu, to może wynieść ona nawet do 5 tysięcy złotych. Dlatego zachęcamy, aby nie odkładać tego obowiązku na później, złożyć deklarację jak najszybciej i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji - apelowała wcześniej pełniąca obowiązki głównego inspektora nadzoru budowlanego Dorota Cabańska.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes